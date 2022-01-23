Кібератака на органи державної влади, яка сталася у ніч на 14 січня, була спланована і проведена спецслужбами держави-агресора. Про це в ефірі програми "Подробиці тижня" на телеканалі "Інтер" заявив міністр внутрішніх справ України Денис Монастирський.

Ця кібератака, яка сталася у ніч з 13-го на 14-те січня, була одна з найбільших за останні декілька років. Атака була спрямована на понад 70 державних установ і державних органів. Це свідчить про те, що атака була масованою, скоординованою, і, як стверджують наші фахівці з Кіберполіції, СБУ та Держспецзв'язку, вона не була спрямована на шифрування даних, щоб їх потім можна було продати. Вона була спрямована саме на знищення цих даних. Саме тому можу стверджувати про те, що ця кібератака була спланована спецслужбами нашої держави-сусіда.

Очільник МВС розповів, що хакери атакували й урядовий портал "Дія". Водночас повідомлення про те, що кіберзлочинці вкрали з нього особисті дані мільйонів українців є неправдивими.

Зокрема було атаковано портал "Дія", мобільний додаток "Дія". Можу стверджувати, що самі дані не постраждали. Я це роблю після всіх висновків, які зробили наші спеціалісти з Кіберполіції. Вони провели аналіз тих даних, які начебто пропонувались як дані з порталу "Дія". І це виявились зовсім інші дані. Тому я авторитетно заявляю, що це компіляція інших "зливів". Ця інформація була вже відома. Вона пропонувалася і продавался ще до 2019 року. Тому нічого нового в руки зловмисників не потрапило.

Денис Монастирський розповів, що "Дія" - це портал, який дає доступ до інших державних ресурсів, які самі по собі мають свій власний захист. Тому наразі захисту інформацію про особу нічого не загрожує.

Набагато більше людям загрожує власна недбалість, коли зловмисники можуть підгледіти пін-код, дату випуску куртки, або телефоном дізнатися важливі дані, завдяки яким потім знімають кошти з карток українців.

Нагадаємо, що глава Міністерства цифрової трансформації України Максим Федоров раніше також заявив, що повідомлення про крадіжку персональних даних українців з додатку "Дія" - фейк.