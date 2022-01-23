Синхронно з подіями в аеропорту на брифінг виходить і Держбюро розслідувань.

А у вітчизняній політиці безперечно найяскравішою подією цього тижня стало повернення в Україну і суд над Петром Порошенком. Приліт в аеропорт Жуляни, потім багатогодинне судове засідання. І все це у супроводі групи підтримки.

Понеділок був днем п'ятого президента. Та попри весь інформаційний ажіотаж оголосили запобіжний захід політикові лише на третій день. Йому - на радість, і прокуратурі - на апеляцію. Тож про пригоди Порошенка після повернення додому Інна Томіна розкаже.

Інна Томіна, кореспондентка:

Його не було рівно місяць. Петро Порошенко каже: з України не тікав, а мав закордонне дипломатичне турне. Своє повернення анонсував сам. За день до нього у Варшаві навіть зібрав журналістів. Там заявив, що тривожного чемоданчика (на випадок арешту в Києві) - не має.

Петро Порошенко, Президент України (2014-2019 рр.):

Якщо ти готуєшся до перемоги, то отримаєш перемогу. Якщо ти будеш готувати чемоданчик, то отримаєш чемоданчик. Я не буду поруч летіти на окремому чартері. Я так розумію, ми з вами летимо лоукостом, це круто.

І ось день Х. Рейс додому. Петро Порошенко з дружиною Мариною та однопартійцями прибувають до Жулян. Уже на контролі стає зрозуміло - політичний сезон стартує з високим градусом емоцій.

Соратники Порошенка навіть припустили: ДБР намагається його паспорт забрати.

-От всьо, друзі. Починається шоу, друзі. Починається шоу. О, слідчі Державного бюро розслідувань.

Синхронно з подіями в аеропорту на брифінг виходить і Держбюро розслідувань. Підтверджують: слідчі в Жулянах справді були. Але не заради паспорта Порошенка, а щоб вручити йому повістку в Печерський суд.

Тетяна Сапьян, радниця з комунікацій Державного бюро розслідувань:

Петро Порошенко відмовився від отримання процесуальних документів, ігнорував законні вимоги слідчого, при цьому, особи, які були з ним, чинили фізичний опір, що зафіксовано на відеозаписах.

Інна Томіна, кореспондентка:

А площа перед летовищем того ранку більше нагадувала стадіон. На політика чекали кілька тисяч прихильників. З гаслами, прапорами та імпровізованою сценою. Люди зійшлися на захист Порошенка, бо вбачають у справі банальне переслідування.

Лариса, прихильниця Петра Порошенка:

Ми хочемо донести, що ми вийшли сюди для того, що ми не допустимо диктатури в Україні. Це не Білорусь і не Росія. Тому треба просто не допустити цього свавілля, що зараз робиться. Тому ми приїхали з усієї країни.

Інна Томіна, кореспондентка:

Після нетривалого виступу перед однодумцями, лідер ЄС прямує до Печерського суду. Багатотисячний натовп рушає за ним.

За час відсутності Порошенка в Україні слідство оприлюднило текст підозри і попросило суд узяти п'ятого Президента під варту або ж призначити мільярд гривень застави. Встигли арештувати й активи Порошенка. Йому закидають кілька статей. А саме фінансування тероризму, державну зраду, створення терористичних організацій. З документів випливає, що тоді ще очільник країни Порошенко узгодив постачання вугілля з окупованих територій. Його адвокати 9 томів справи називають цитую - "туалетним папером".

Ігор Головань, адвокат:

Дане клопотання є нікчемним, підписаним неповноважною особою, матеріали, які нам були надані підтверджували, що воно було... наш клієнт не має статусу підозрюваного. Тому ми вважаємо, що дане клопотання, має бути повернене прокурорам.

Сам підозрюваний емоційно пояснює: постачання палива не стосується повноважень глави держави.

Петро Порошенко, Президент України (2014-2019 рр.):

Чого ми тут зібралися, що ми аналізуємо? Що Порошенко дав доручення розібратися з шахраями офшорніками, які за тройною ціною постачають неякісне вугілля? І зараз би віддав. І до відповідальності притягнув, але це не входить до відповідальності президента.

Виступи прокурорів були менш емоційні. Вони читали зібрані докази: протоколи урядових нарад, засідань Радбезу та вугільні угоди.

Доки триває процес, здається, в задушливій залі Порошенко навіть задрімав. Суддя Олексій Соколов, вислухавши сторони, йде в нарадчу кімнату. Пробув там майже 5 годин, але для оголошення ухвали так і не повертається. Після одинадцяти годин слухань - засідання відкладають.

Інна Томіна, кореспондентка:

19-го числа на тому ж місці починається серія друга! Під судом - знову численний мітинг небайдужих. Багато поліції, перекрита дорога, не обходиться без сутичок… А в самій залі очікувана - тиснява.

Та цього разу - слухання коротке. Суддя лише зачитує рішення.

У ньому Петра Порошенка відпускають під особисте зобов'язання. Тож тепер він на вимогу має з'являтися до суду, прокурора чи слідчого. Крім того, не має права без дозволу виїжджати з Києва та області. І діє повна заборона на виїзд з України. Для цього в політика забрали закордонний паспорт. Рішення чинне два місяці. Порошенко його коментує під судом.

Петро Порошенко, Президент України (2014-2019 рр.):

Але чи є це повною перемогою? Ні! Щоб у Порошенка забрали закордонні паспорти, щоб Порошенко не міг виїжджати за кордон, зустрічатися з друзями. Цього вони бояться.

У ДБР, і в Офісі Генпрокурора своя точка зору. Там вважають обраний запобіжний захід для п'ятого Президента занадто м'яким.

Ірина Венедіктова, Генеральний прокурор України:

Фабула справи однакова для всіх підозрюваних - вони співучасники. Прокурори щодо всіх фігурантів йшли з однаковим запобіжним заходом - тримання під вартою або мільярд застави.

Тож запобіжний захід вже оскаржують. Своє слово скажуть і на Банковій. Радник Президента Михайло Подоляк заявив, що жодної політизації справи нема. І рішення Печерського суду лише підтверджує, що влада на процес не впливає:

Інна Томіна, кореспондентка: