З початку 2022 року в Україні зареєстровано понад півтисячі фейкових повідомлень про замінування. І це пов'язане безпосередньо з активізацією "гібридної війни" проти України, щоб сіяти паніку серед населення. Про це в ефірі програми "Подробиці тижня" на телеканалі "Інтер" заявив міністр внутрішніх справ України Денис Монастирський.

Лише за оці дні нового року, це неповний місяць, ми маємо вже понад 500 замінувань. І це половина від замінувань, які ми отримали протягом всього минулого року. Це говорить про те, що зараз ця тактика набагато широко використовується. Тепер питання хто це робить. За даними, які отримала наша Кіберполіція та інші спецслужби, маємо таку картину. Близько 70 відсотків таких дзвінків, повідомлень на електронну пошту, надходять або з окупованих територій, або з Російської Федерації. Частина - з Республіки Білорусь. І лише одне з п'яти повідомлень - з території України.

Навіть якщо правоохоронці визначили IP-адресу в Росії, звідки надійшло повідомлення про замінування, допитати таких "мінерів", щоб встановити замовників, неможливо. Тому вони залишаються безкарними.

Але якщо говорити про Україну, то у нас дійсно дуже багато неповнолітніх вчиняють такі правопорушення. Вони не можуть бути притягнуті до кримінальної відповідальності. І звичайно, тут, в першу чергу, увага самим батькам. Насправді ми з вами розуміємо, наскільки велику моральну шкоду завдає це жителям міст, тим, хто прилітає, скажімо на аеровокзал, або залізничний вокзал, або навіть навчається в школі.

Очільник МВС України зауважив, що абсолютно всі випадки замінувань виявились фейковими.

А це означає, що мінімізувати їх досить тяжко. Тому це справді як один з інструментів гібридної війни. Тому на питання чи відпускати дітей в школу - так звичайно. Ми саме маємо підкреслити, що ми не будемо переривати наше звичайне життя - будуть працювати торгові центри, діти будуть ходити в школу, будуть працювати всі інші заклади і держустанови.

Як повідомляли "Подробиці, раніше Денис Монастирський розповів, що кібератака на органи державної влади, яка сталася у ніч на 14 січня, була спланована і проведена спецслужбами держави-агресора.