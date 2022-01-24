Четверта доза вакцини вдвічі посилює захист проти коронавірусу - заявляють у МОЗ Ізраїлю. Наразі в країні стрімко поширюється штам "Омікрон". На початку січня додаткове щеплення почали робити громадянам від 60 років і старшим, а також медичному персоналу. Четверта доза, згідно з дослідженнями, не лише підвищує стійкість організму до вірусу, а й захищає проти тяжкого перебігу захворювання.