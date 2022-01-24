Четверта доза вакцини вдвічі посилює захист проти коронавірусу [ Редактировать ]
Четверта доза вакцини вдвічі посилює захист проти коронавірусу - заявляють у МОЗ Ізраїлю. Наразі в країні стрімко поширюється штам "Омікрон". На початку січня додаткове щеплення почали робити громадянам від 60 років і старшим, а також медичному персоналу. Четверта доза, згідно з дослідженнями, не лише підвищує стійкість організму до вірусу, а й захищає проти тяжкого перебігу захворювання.
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Відповідне рішення в парламенті країни повинні ухвалити вже найближчим часом. Дорослі - віком від 18 років - матимуть зробити щеплення до початку лютого.
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Попри це, у ВООЗ зазначили - частка щеплених у різних частинах світу надто відрізняється. Наприклад, у країнах Африки загальний рівень імунізації населення становить лише сім відсотків.