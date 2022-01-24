Делегація "Талібану" прибула до Євросоюзу на переговори [ Редактировать ]
Делегація "Талібану" вперше після захоплення влади в Афганістані прибула до Євросоюзу - на офіційні переговори. У зустрічі беруть участь європейські та американські урядовці, а також представники афганського громадянського суспільства. Делегацію "Талібану" очолює виконувач обов'язків міністра закордонних справ - Амір Хан Муттакі. Перемови триватимуть три дні за зачиненими дверима. Обговорюватимуть гуманітарну допомогу та захист прав людини в Афганістані, зокрема освіту для дівчат і жінок.
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