Делегація "Талібану" вперше після захоплення влади в Афганістані прибула до Євросоюзу - на офіційні переговори. У зустрічі беруть участь європейські та американські урядовці, а також представники афганського громадянського суспільства. Делегацію "Талібану" очолює виконувач обов'язків міністра закордонних справ - Амір Хан Муттакі. Перемови триватимуть три дні за зачиненими дверима. Обговорюватимуть гуманітарну допомогу та захист прав людини в Афганістані, зокрема освіту для дівчат і жінок.