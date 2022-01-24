Президент Вірменії Армен Саркісян подав у відставку. У своїй заяві, яку оприлюднили на офіційному сайті, він зауважив, що нині глава держави не має інструментів для впливу на внутрішню та зовнішню політику. Мовляв, разом з постійними нападками різних політичних груп на президента і його рідних - ситуація підриває здоров'я керманича. Нагадаю, у результаті поправок до Конституції, форма правління у Вірменії змінилася з напівпрезидентської на парламентську, а більшість повноважень перейшла до прем'єр-міністра. Армен Саркісян - на посаді президента пробув з 2018 року.