Президент Вірменії Армен Саркісян подав у відставку [ Редактировать ]
Президент Вірменії Армен Саркісян подав у відставку. У своїй заяві, яку оприлюднили на офіційному сайті, він зауважив, що нині глава держави не має інструментів для впливу на внутрішню та зовнішню політику. Мовляв, разом з постійними нападками різних політичних груп на президента і його рідних - ситуація підриває здоров'я керманича. Нагадаю, у результаті поправок до Конституції, форма правління у Вірменії змінилася з напівпрезидентської на парламентську, а більшість повноважень перейшла до прем'єр-міністра. Армен Саркісян - на посаді президента пробув з 2018 року.
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