Світ готується зустрічати новий рік за Східним календарем. Його символ - чорний водяний тигр. На опіку й милість цієї сильної та цілеспрямованої тварини - сподіваються мільйони жителів Азії. Тож фігурка хижака - нині найзатребуваніший подарунок до свят.

У В'єтнамі грошей на статуетки не шкодують - вибирають позолочені. Як їх виготовляють та за скільки продають? Розповість Ольга Жидецька.

У майстерні в Ханої робота кипить останніх кілька місяців. У цьому цеху - працюють найдосвідченіші майстри. У їхніх вправних руках мідні статуетки вбираються у коштовні золоті шати.

Лай Ху Нам, майстер-позолотник:

Щоб позолотити модель, слід спершу очистити її. Потім вкриваємо фарбою, щоби зробити поверхню ідеально гладенькою. Далі наносимо клей, а на нього кладемо 24-каратні листочки золота й поліруємо модель.

Символи прийдешнього року - могутні тигри - перед святкуванням розлітаються вмить. Попит шалений - адже всі намагаються подарувати рідним чи бізнес-партнерам сувенір, що точно має принести удачу у справах. Астрологи кажуть - норов у хижака крутий. Та той, хто приборкає звіра, матиме владу й процвітання.

Ву Дунг, дизайнер позолочених фігурок:

Мої тигри показують не тільки лють тварини, а й силу, цілеспрямованість та прагнення до перемоги. До всього володіння зодіакальною моделлю тварини, виготовленої з коштовних матеріалів, означає, що ця людина належить до вищого класу суспільства та економічно успішна.

Вартість позолочених скульптур із зображенням покровителя року чимала - від 300 до трьох тисяч доларів. Та навіть на тлі економічних негараздів - у В'єтнамі найгірший спад за останні 30 років - жителі країни не скупляться на блискучі талісмани.

Фам Куанг Дук, замовник фігурки:

Позолочений тигр, по-перше, дає відчуття розкоші, а по-друге, ця модель "тигра з крилами" показує мої сподівання на те, що справи підуть вгору і прийдешній рік подарує мені прорив.

У В'єтнамі - прихід нового року - найважливіше свято. Цьогоріч за місячним календарем рік чорного водяного тигра настане першого лютого. Зазвичай в усіх азійських країнах відзначають цю знаменну подію щонайменше два тижні.