Три роки на пошук рецептів. Незвичне дослідження провели етноволонтери на Кіровоградщині. Вони взялися вивчати кулінарні страви, які готували господині сто років тому. Для цього об'їздили майже сто сіл і від старожилів записали рецепти місцевої кухні. Тож який він, смак регіону - розкаже Олена Бринза.

Салат із буряка, помідорів, цибулі та часникових сухарів - такий рецепт років сто тому був вельми популярний серед господинь Кіровоградщини. Нині забутою їжею частують жителів Кропивницького.

П'ять страв за ретро-рецептами відтворив професійний кухар. Каже - усе вдалося. А найголовніше те, що ці смаколики нагадають багатьом дитинство, бабусину усмішку й тепло сільської печі.

Василь Дерев'янко, шеф-кухар:

Єслі вам допустім дати звичайного пиріжка, який пекла вам бабушка, то у вас буде зразу воспомінанія дитинства.

Ці та ще дві сотні рецептів - з незвичними нині для нас складовими й способами приготування - зібрала команда етноволонтерів. Для цього три роки поспіль їздили селами Кіровоградщини й з уст старожилів записували що і як куховарили сто років тому. Так народилася збірка "Смачна Кропивниччина", її видали коштом благодійників.

Інна Тільнова, етноволонтерка:

Це не книга рецептів, це щось більше принаймні для нас є страви, які передали онуки своїх бабусь, є страви з уже покинутих сіл, зниклих, наприклад рецепт кваші із села Чорноліска, Знам'янського району.

Дегустує ретро-Кіровоградщину і Сергій. До книжки увійшов рецепт від його бабусі із села Грушки - холодяна риба.

Сергій Богомельчук, житель Кропивницького:

Якщо по-простому, то це заливне з риби, але що цікаво, що обов'язково там мало бути декілька шматків картоплі, морквинка навіть цибуля варилась шматками, застигала разом з рибою.

Френзольки, гокачі, праники, вареники з піском, борщ із сухофруктами, зливане молоко та картопля-пуканка. Ось що готували на Кіровоградщині в минулому столітті.

Інна Тільнова, етноволонтерка:

Більшість рецептів - це початок 20 століття, це брак продуктів і велика оригінальність і винахідливість наших господинь.

Сучасним господиням кухня прабабусь смакує, тож ретро-рецепти планують брати на озброєння.

Ірина Богомельчук, жителька Кропивницького:

Це наші рідні продукти, які ми звикли бачити на своїх столах і у поєднанні такому нетрадиційному вони можуть бути звичайно окрасою нашого столу.

Завдяки етноволонтерам, давні страви Кіровоградщини - відроджуються. І є все для того, щоб вони дістали друге життя і на сучасних кухнях, і в меню місцевих ресторанів.