На карпатской вершине Поп Иван Чернрогорский столбик термометра опустился до 23 градусов ниже ноля. Об этом сообщает пресс-служба Черногорского спасательного отряда.

Таким образом, порывы ветра там достигают 10 метров в секунду, также утром наблюдалась достаточно сильная облачность.

По состоянию на 08:10, 24 января на горе Поп Иван Черногорский облачно, ветер северный, 10-11 м/с, температура воздуха -23°С.

Читайте также, на выходных, 22-23 января, в Украине стихнул ветер и прекратились снегопады. 22 января временами будет сыпаться небольшой снег, который не испортит прогулку. В воскресенье осадков не будет - ожидается облачная тихая погода.

Кроме того, в горах, находящихся в Закарпатской области, группу туристов накрыла лавина. Для помощи привлечены горные спасатели с. Н. Ворота и с. Пилипец, всего 10 человек и 3 единицы техники, в результате происшествия один турист получил травмы.