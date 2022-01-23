В горах, находящихся в Закарпатской области, группу туристов накрыла лавина. Об этом сообщает пресс-центр Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Спасатели получили информацию о страшной ситуации в 11:31. Как стало известно, лавина сошла около метеостанции Плай в Мукачевском районе. В это время на туристическом маршруте находилась группа из 9 человек. Снег накрыл пятерых из них. Отмечают, что туристы откопались самостоятельно. Но один человек получил травы и нуждался в срочной транспортировке.

Отмечается, что для помощи привлечены горные спасатели с. Н. Ворота и с. Пилипец, всего 10 человек и 3 единицы техники.

Читайте также, а карпатских горах во время восхождения на самую высокую точку Украины Говерлу под лавину попала женщина с ребенком. В медучреждение доставили 49-летнюю мать и 12-летнюю девочку, обследованием пациентов занимаются врачи. У них психологическая травма.

Кроме того, в Карпатах при восхождении на самую высокую точку гору Говерлу погиб турист. Для проведения поисково-спасательных работ привлечено 28 человек и 5 единиц техники, для проведения поисково-спасательных работ привлечено 28 человек.