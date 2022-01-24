В 2021 году капитальные инвестиции в Черкасский "Азот" (входит в азотный бизнес Group DF Дмитрия Фирташа) составили 394 млн грн.

"Это на 70 млн гривен больше, чем в прошлом году", - сообщил Виталий Скляров, председатель правления Черкасского "Азота".

По его словам, среди наиболее масштабных проектов 2021 года – модернизация производства карбамида и аммиака. Как отметил Скляров, предприятие провело демонтаж старых построек на территории предприятия и очистило территорию для строительства новых производственных мощностей.

"Мы идем четко по нашему стратегическому плану и продолжаем модернизировать основные промышленные площадки, уже планируем строительство новых. В 2022 году мы реализуем несколько крупных инвестпроектов. Самые значимые из них – увеличение мощностей по производству КАС, увеличение мощностей плава аммиачной селитры. Кроме того, ряд проектов будут в энергетической сфере. Все это в комплексе позволит предприятиям снизить энергетические затраты. В наших планах увеличивать объемы производства, снижать себестоимость и повышать экологичность производства. Однако многое будет зависеть от цен на газ. У бизнеса есть несколько стратегий и несколько сценариев развития", – отметил Виталий Скляров.

После прихода на предприятие крупного инвестора – предпринимателя Дмитрия Фирташа – Черкасский "Азот" быстро стал крупнейшим химическим предприятием в Восточной Европе.

Ранее пресс-служба Group DF сообщала, что инвестиции в "Черкасский "Азот" в 2020 году составили 324,1 млн гривен.

"Вложены миллиарды. Размер CAPEX за последние 3 года свидетельствуют только об одном: акционер предприятия Дмитрий Фирташ продолжает инвестировать в украинские азотные заводы Ostchem. Основные инвестиции направляются в техническое переоснащение действующих производств, модернизацию и развитие новых ключевых промышленных площадок. Все делается для того, чтобы сделать активы более конкурентоспособными. И вы сегодня видите результат: Черкасский "Азот" сегодня сильнейшее предприятие в Европе", – прокомментировал Олег Арестархов, директор по корпоративным коммуникациям Group DF.