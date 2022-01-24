Делегація "Талібану" вперше прибула до Євросоюзу на офіційні переговори [ Редактировать ]
Делегація "Талібану" вперше після захоплення влади в Афганістані прибула до Євросоюзу на офіційні переговори. У зустрічі беруть участь європейські та американські урядовці, а також представники афганського громадянського суспільства.
Делегацію "Талібану" очолює виконувач обов'язків міністра закордонних справ - Амір Хан Муттакі. Перемови триватимуть три дні за зачиненими дверима.
Обговорюватимуть гуманітарну допомогу та захист прав людини в Афганістані, зокрема освіту для дівчат і жінок.
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У зустрічі беруть участь європейські та американські урядовці, а також представники афганського громадянського суспільства.
Делегація "Талібану" вперше після захоплення влади в Афганістані прибула до Євросоюзу - на офіційні переговори. У зустрічі беруть участь європейські та американські урядовці.
На думку дипломатів, такі кроки заважають вирішенню конфлікту на Близькому Сході.
Лідер Франції - країни, яка найближчі пів року головуватиме в ЄС - презентує своє бачення, як саме його держава допоможе Євросоюзу "стати знову великим".
Лідер Франції - країни, яка найближчі пів року головуватиме в ЄС - презентує своє бачення, як саме його держава допоможе Євросоюзу "стати знову великим".