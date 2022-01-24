Президентом Парламентської асамблеї Ради Європи став проросійський кандидат [ Редактировать ]
Проросійский кандидат став президентом Парламентської асамблеї Ради Європи. За нідерландця Тіні Кокса проголосували 164 делегати у Страсбургу.
Серед кандидатів була і депутатка з України - Марія Мезенцева, вона отримала 80 голосів. Кокса вважають відкритим агентом Кремля та найефективнішим лобістом інтересів Росії в Асамблеї.
Саме він просував скасування санкцій щодо російської делегації, які стосувалися представників РФ після анексії Криму та бойових дій на Донбасі.
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