Проросійский кандидат став президентом Парламентської асамблеї Ради Європи. За нідерландця Тіні Кокса проголосували 164 делегати у Страсбургу.

Серед кандидатів була і депутатка з України - Марія Мезенцева, вона отримала 80 голосів. Кокса вважають відкритим агентом Кремля та найефективнішим лобістом інтересів Росії в Асамблеї.

Саме він просував скасування санкцій щодо російської делегації, які стосувалися представників РФ після анексії Криму та бойових дій на Донбасі.