Зберігати спокій і витримку закликав українців Президент. Напередодні увечері, після засідання РНБО, Володимир Зеленський записав звернення. У ньому запевнив, що ситуація під контролем - і в обороні, і в інших сферах.

Володимир Зеленський, президент України:

Все під контролем, причин для паніки немає. Першим питанням була, звісно, ситуація на сході. Ми працюємо для повної деескалації, готові до всього і робимо все, разом із нашими партнерами, а головне із нашими військовими, вони нас захищають, а нам потрібно захищати їх. Бути спокійними й не кричати "все пропало". Те ж стосується й енергетики. Друге питання РНБО - ми спокійно пройдемо цей опалювальний сезон.