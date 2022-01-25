ЄС виділить Україні понад мільярд євро макрофінансової допомоги [ Редактировать ]
Мільярд 200 мільйонів євро макрофінансової допомоги екстрено - може виділити для України ЄС. Такий пакет анонсувала президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн. За її словами, це дасть змогу Україні підтримати стійкість і задовольнити фінансові потреби, викликані ескалацією біля кордонів. Очільниця Єврокомісії сподівається, що Рада Європи та Європарламент схвалять виділення допомоги якнайшвидше. І вже незабаром - у Київ скерують перший транш - 600 мільйонів євро.
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