Українці мають змогу придбати ліки за "ковідну тисячу" [ Редактировать ]
Українці мають змогу придбати ліки за "ковідну тисячу". Програма "є-Підтримки" на купівлю медикаментів запрацювала, щоправда, скористатися нею можуть поки лише люди, старші за 60. Чи розібралися вони, як розрахуватися віртуальними грішми? Про перший день роботи послуги - розповість Карина Вакарєва.
Така опція від держави буде доступна лише пенсіонерам. Умов декілька - досягти шістдесятирічного віку, а ще - мати в "Дії" "зелений" сертифікат та зареєструватися в програмі "є-Підтримка".
Що, так сложно? - Це надо доставать телефон, посидіть, подумать і все зробить.
Тисячу гривень для вакцинованих треба використати протягом чотирьох місяців від часу їх отримання, інакше вони повернуться державі. Тож деякі кияни вирішили не зволікати.
Близько 4-5 клієнтів вже були.
Завідувачка аптеки каже - до "ковідної тисячі" пенсіонери ставляться відповідально.
Діана Савчук, завідувачка аптеки:
Вони приходять зі списком, вже підготовлені. Більшість пенсіонерів, з них троє, вже мали NFC на телефоні, тому розрахунок був просто через Google Pay, по терміналу.
А перевірятиме віковий ценз - банк.
Олександр Грибан, заступник міністра економіки України:
Все перевіряється автоматично, у кожного банку є вік клієнта. Такий самий вік клієнта фіксується у застосунку "Дія" і відповідним чином людина не зможе використати ці кошти, якщо їй немає 60 років.
Проте декому сучасні технології не під силу. Та й не у кожного пенсіонера є смартфон.
У меня обычный телефон. Я ж сюда "Дию" не введу. Сегодня ходил - большая проблема ее отримати. По телеку говорят одно, а на самом деле все по-другому. Очень сложно оформить.
Тому уряд розглядає альтернативу - без застосунку "Дія". Щоб така допомога була доступна кожній літній людині.
Олександр Грибан, заступник міністра економіки України:
Ми просто будемо визначати певні документи, на підставі яких людина зможе звертатися до банку для отримання, вже фізично, пластикової картки, на яку буде перерахована така допомога.
А поки що отримати допомогу від держави й витратити її на медичні препарати - можуть лише люди зі смартфоном.
по теме
Программа є-Підтримка, по которой украинцы получают выплаты за вакцинацию от коронавируса, будет расширена для людей пожилого возраста
Ліки за "ковідну" тисячу невдовзі зможуть купувати не лише люди, старші за 60.
Така опція від держави буде доступна лише пенсіонерам. Умов декілька - досягти шістдесятирічного віку, а ще - мати в "Дії" "зелений" сертифікат та зареєструватися в програмі "Є-підтримка".
Украинцы возрастом 60+ смогут приобрести лекарства на "вакционную тысячу" в аптеках и интернет-аптеках. Купить можно будет любые лекарственные средства, разрешенные к применению в Украине, как по рецепту врача, так и без него
В Пенсионном фонде Украины рассказали о том, какой процент украинцев стал получать больше денег