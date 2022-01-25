Така опція від держави буде доступна лише пенсіонерам

Українці мають змогу придбати ліки за "ковідну тисячу". Програма "є-Підтримки" на купівлю медикаментів запрацювала, щоправда, скористатися нею можуть поки лише люди, старші за 60. Чи розібралися вони, як розрахуватися віртуальними грішми? Про перший день роботи послуги - розповість Карина Вакарєва.

Така опція від держави буде доступна лише пенсіонерам. Умов декілька - досягти шістдесятирічного віку, а ще - мати в "Дії" "зелений" сертифікат та зареєструватися в програмі "є-Підтримка".

Що, так сложно? - Це надо доставать телефон, посидіть, подумать і все зробить.

Тисячу гривень для вакцинованих треба використати протягом чотирьох місяців від часу їх отримання, інакше вони повернуться державі. Тож деякі кияни вирішили не зволікати.

Близько 4-5 клієнтів вже були.

Завідувачка аптеки каже - до "ковідної тисячі" пенсіонери ставляться відповідально.

Діана Савчук, завідувачка аптеки:

Вони приходять зі списком, вже підготовлені. Більшість пенсіонерів, з них троє, вже мали NFC на телефоні, тому розрахунок був просто через Google Pay, по терміналу.

А перевірятиме віковий ценз - банк.

Олександр Грибан, заступник міністра економіки України:

Все перевіряється автоматично, у кожного банку є вік клієнта. Такий самий вік клієнта фіксується у застосунку "Дія" і відповідним чином людина не зможе використати ці кошти, якщо їй немає 60 років.

Проте декому сучасні технології не під силу. Та й не у кожного пенсіонера є смартфон.

У меня обычный телефон. Я ж сюда "Дию" не введу. Сегодня ходил - большая проблема ее отримати. По телеку говорят одно, а на самом деле все по-другому. Очень сложно оформить.

Тому уряд розглядає альтернативу - без застосунку "Дія". Щоб така допомога була доступна кожній літній людині.

Олександр Грибан, заступник міністра економіки України:

Ми просто будемо визначати певні документи, на підставі яких людина зможе звертатися до банку для отримання, вже фізично, пластикової картки, на яку буде перерахована така допомога.

А поки що отримати допомогу від держави й витратити її на медичні препарати - можуть лише люди зі смартфоном.