Американські протитанкові ракети Javelin невдовзі прибудуть в Україну [ Редактировать ]
Американські протитанкові ракети Javelin невдовзі прибудуть в Україну. Про це заявив прессекретар Міноборони США Джон Кірбі. За його словами, вони надійдуть до України найближчим часом. Доправити також планують і системи протиповітряної оборони. Кірбі зазначив, що американська програма військової допомоги Україні ще не вичерпана. Будуть і нові постачання. Однак Кірбі уточнив, що йдеться лише про допомогу технікою, а не військами. Нагадаю, Київ уже отримав від Вашингтона дві партії зброї - загалом, на майже 200 тонн.
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Це допомога американських партнерів у протистоянні російській агресії. Загальна вага вантажу - 80 тонн, - повідомив очільник українського оборонного відомства Олексій Рєзніков.
Швидка допомога зброєю Україні найкраще стримає Путіна. Таку заяву зробив міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський у п'ятницю. Цю позицію поділяють чимало західних лідерів. Але не Німеччина.
Ідеться про озброєння американського виробництва, яке раніше отримали країни Балтії як союзники по НАТО і для передання якого третій стороні потрібно схвалення Вашингтона.
За словами посла, йдеться про "десятки ракет", та точної цифри Кууск не називає. Якщо ескалація на українському кордоні зростатиме, Естонія готова розширювати підтримку.
Про це у своєму твіттері повідомив очільник українського оборонного відомства Олексій Рєзніков.