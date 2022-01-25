Американські протитанкові ракети Javelin невдовзі прибудуть в Україну. Про це заявив прессекретар Міноборони США Джон Кірбі. За його словами, вони надійдуть до України найближчим часом. Доправити також планують і системи протиповітряної оборони. Кірбі зазначив, що американська програма військової допомоги Україні ще не вичерпана. Будуть і нові постачання. Однак Кірбі уточнив, що йдеться лише про допомогу технікою, а не військами. Нагадаю, Київ уже отримав від Вашингтона дві партії зброї - загалом, на майже 200 тонн.