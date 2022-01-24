А українські нардепи готують звернення до світової спільноти про неприпустимість військового шантажу з боку Росії. Голосуватимуть за постанову вже завтра. І саме із цього питання парламент розпочне роботу після затяжних канікул. Із вівторка нардепи працюватимуть у пленарному режимі. Уже запланували зустріч із міністром оборони.

Кого на неї запросили? І чому в опозиції вимагають провести позачергове засідання за зачиненими дверима? Розкаже Анна Камєнєва.

Вони повернулися. Після п'яти тижнів канікул - найдовших за останні 10 років - нардепи знову зберуться під куполом. І працюватимуть два тижні поспіль. А сьогодні на погоджувальній раді обговорювали плани на наступні 4 дні. І на тлі ймовірного посилення російської агресії попередньо узгоджений порядок денний таки трохи змінили. Завтра перед засіданням проведуть закриту зустріч із міністром оборони та очільником МЗС. Та запрошені туди не всі.

Руслан Стефанчук, Голова Верховної Ради України:

Це завтра буде в кабінеті спікера, будуть лідери фракцій, які всі мають допуск до державної таємниці, буде міністр оборони, буде керівник комітету з питань оборони пан Завітневич. Питання будуть стосуватися поточної ситуації і оцінки рівня загрози, а також діяльність парламенту в цей період.

Водночас парламент готовий до будь-якого розвитку подій і має логістичну стратегію - запевняє спікер. Завтра нардепи планують звернутися до ООН, європарламенту та міжнародних партнерів. У монобільшості закликають - об'єднуватися і не панікувати.

Андрій Мотовиловець, народний депутат, "Слуга народу":

Армія воює сьомий рік і стала значно сильнішою. В нас є кому захищати наші кордони, задача Верховної Ради - працювати, зберігати спокій та підтримувати економіку, бо саме сплачені податки перетворюються на боєприпаси та паливо для бронетехніки.

Та в опозиції вимагають більш рішучих дій.

Олена Кондратюк, заступник Голови Верховної Ради України:

Негайне проведення позачергового закритого засідання Верховної Ради України за участі всього сектору безпеки і оборони з приводу загрози повномасштабного вторгнення Російської Федерації. Нам необхідно скоординувати дії уряду, парламенту, президента для чіткого реагування на будь-який розвиток подій.

Вадим Рабінович, народний депутат, співголова фракції "Опозиційна платформа - За життя":

Ми повинні нарешті згадати, що живем в парламентсько-президентській республіці, де тільки парламент і ніхто інший повинен і може зробити все для встановлення миру в Україні. Кожен крок до миру життєво важливий.

Юлія Тимошенко, народний депутат, "Батьківщина":

Нам треба за будь-яких обставин зміцнювати нашу обороноздатність. Нашу здатність захищати країну і робити це треба негайно. Створити уряд національної єдності, спеціальну програму виходу з кризи.

Дати більше грошей українській армії - ще одна вимога нардепів.

Петро Порошенко, народний депутат, "Європейська Солідарність":

50 мільярдів спрямувати: перше - на збільшення грошового утримання військовослужбовців, треба забезпечити закупівлю бронежелетів і касок, треба закупити пальне.

Олександра Устінова, народний депутат, "Голос":

Виділити кошти з державного бюджету в першу чергу на армію і на ТРО. Ми бачимо, що зараз величезна проблема з територіальною обороною.

Утім, до порядку денного ці документи поки що не потрапили. Та в разі потреби, каже спікер, парламент зможе оперативно проголосувати за всі ініціативи, на яких наполягатиме Міноборони. Самого міністра Рєзнікова викличуть у Раду ще й у п'ятницю - звітувати на годині запитань до уряду. А ще в планах нардепів на цей тиждень - законопроєкти про накопичувальну пенсійну систему, про економічний паспорт українця та збільшення суми гарантування вкладів.