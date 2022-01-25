Почалися сутички і бійки з правоохоронцями.

А під парламентом від самого ранку мітингували ФОПівці. Вимагали скасувати касові апарати, які стали для них обов'язковими із цього року.

На площу зїхалися сотні людей з різних міст, перекрили центр Києва. Тож місто скували затори. А пообіді мітингувальники пішли на штурм парламенту.

Почалися сутички і бійки з правоохоронцями. Повідомляють про кількох постраждалих, в тому числі журналістів. Поліція застосувала сьозогінний газ. За поперндньою інформцаією, затримали мінімум 20 людей. Виходи із будівлі Ради- заблоковані. Депутатів евакуювали підземним переходом. Сутички тривають і нині.