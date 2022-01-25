ФОПівці мітингували під парламентом: вимагали скасувати касові апарати [ Редактировать ]
А під парламентом від самого ранку мітингували ФОПівці. Вимагали скасувати касові апарати, які стали для них обов'язковими із цього року.
На площу зїхалися сотні людей з різних міст, перекрили центр Києва. Тож місто скували затори. А пообіді мітингувальники пішли на штурм парламенту.
Почалися сутички і бійки з правоохоронцями. Повідомляють про кількох постраждалих, в тому числі журналістів. Поліція застосувала сьозогінний газ. За поперндньою інформцаією, затримали мінімум 20 людей. Виходи із будівлі Ради- заблоковані. Депутатів евакуювали підземним переходом. Сутички тривають і нині.
по теме
За їхніми словами, санітарні протоколи, запроваджені в школах, порушують звичний перебіг занять.
Напередодні уряд країни вирішив запровадили ковід-перепустки.
Раніше влада Нідерландів вирішила збільшити видобуток газу через його дефіцит в Європі.
Перші підрозділи прибули в республіку шостого січня, на прохання президента Токаєва, коли країну охопили заворушення.
Цього разу до запеклих сутичок бедуїнів із поліцією призвели плани ізраїльського уряду засадити лісами Негев - пустельні території, яке арабське населення вважає своїми.