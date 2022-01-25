Три країни Центральної Азії постраждали від масштабного вимкнення світла [ Редактировать ]
Без світла, води та інтернету. Одразу три країни Центральної Азії постраждали від масштабного блекауту.
На кілька годин світло зникло в багатьох містах Казахстану, Узбекистану та Киргизстану. Якийсь час не працювали аеропорти, на вулицях - світлофори.
Зупинилось метро і ліфти в будинках, зник доступ до інтернету. За попередньою інформацією, аварія сталася на електромережах Казахстану і зачепила транзитні лінії сусідів.
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