Певица Тина Кароль 25 января отмечает день рождения. Артистка в Instagram рассказала, почему последние 12 лет 25 января она старается куда-то сбегать от личного праздника - то в работу, то в путешествия.

По словам Тины Кароль, такой сценарий дня рождения вошел в ее жизнь после того, как заболел Евгений Огир.

"Суть такова: с 25 лет, как только мы начали бороться с мужем за жизнь, я не праздновала ни одного дня рождения! Всегда выбирала сидеть в студии, петь, сниматься в "Голосе" или убегать от лишних глаз и поздравлений на Северный полюс, к северному сиянию. Это всего лишь день, но так много в нем надежд. Благодарю за поздравления", - написала певица в соцсетях.

Напомним, муж и продюсер Тины Кароль Евгений Огир ушел из жизни в 2013 году после борьбы с онкологическим заболеванием. Ему было 33.

В 2014 году певица выпустила альбом "Помню" в память о нем. Спустя годы Тина Кароль призналась, что у нее были суицидальные мысли после смерти супруга.

Ранее Тина Кароль выпустила клип на песню "Красиво".

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