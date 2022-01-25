Обстріли то посилюються, то послаблюються, але не припиняються.

А поки на дипломатичному фронті неабияка активізація, як живе фронт воєнний? На Сході України - без особливих змін. Обстріли то посилюються, то послаблюються, але не припиняються. Сьогодні маємо двох поранених. Більше розкаже Руслан Смєщук.

Ігор, військовослужбовець Збройних сил України:

Ну ось буквально полчаса ВОГи прилетіли. По сусідах. Штук 8-9. По сусідах отам.

ВОГи - це гранати з автоматичного гранатомета, якими ворог цілив по армійцях просто перед нашим приїздом. Така зброя в умовах позиційної війни дуже ефективна. Ці боєприпаси точно влучають в окопи й перелітають бліндажі, немов оминаючи захисні споруди. Але армійців якоюсь мірою рятує погода.

Андрій, військовослужбовець Збройних сил України:

Зараз сніг і видимість погана, і вітер.

Це передові позиції неподалік окупованої Горлівки. І тут, і взагалі по всьому фронту ситуація, після раптового загострення з неділі на понеділок, дещо стабілізувалася. Стріляють менше, але все ж стріляють.

Олександр, військовослужбовець Збройних сил України:

Таких обстрілів сильних не було, - так була одна черга с кулемета була. АГСи вони використовують - в нас було пару ситуацій: прилітало так саме і людям в дома. Але невеличка черга - 5-10 пострілів. А так загалом тільки маленькі калібри використовують.

Існує й інша загроза. Місцевий степ прорізаний глибокими ярами й посадками, тож є ймовірність підходу ворожих диверсантів. З одного боку, перетинати під час хуртовини лінію фронту не надто приємно. З іншого - така погода обмежує видимість.

Олександр, військовослужбовець Збройних сил України:

В нас тут є низина, де вони можуть пройти. Оце контролюємо її завжди. Спостереження ведеться цілодобово. Спостерігаємо, щоб десь не впустити момент, потому що ми можемо мати проблеми. Ландшафт не простий? Так, місцевість…дуже блін, рівнина погана получається - в нас там є така прогалина, що дійсно як зайти, видно не буде.

Нерідко з того боку чути гуркіт ворожої техніки, кажуть вояки, найімовірніше, бронемашини піхоти. Супротивник їх поки що не застосовує, але, вочевидь, постійно тримає напоготові.

Андрій, військовослужбовець Збройних сил України:

Чуємо техніку, час від часу. Якщо ввечері тихо, голосно музика починає грати в сіряку, прикривають шум бєхи гоняють. Перевіряють боєкомплекти, може готуються до якихось провокацій.

Що ж до загальної ситуації на східному фронті, за даними штабу ООС, минулої доби зафіксовано лише один ворожий обстріл із автоматичних гранатометів. У війську - без втрат і поранених.