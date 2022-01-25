Через мітинг ФОПів довелося евакуювати парламент [ Редактировать ]
А поки депутати говорили про безпеку та оборону, парламент намагалися... штурмувати! Народних обранців навіть довелося... евакуювати!
Так запекло сьогодні під Верховною Радою мітингували ФОПи. Сотні підприємців з різних міст заполонили центр Києва від самого ранку. Поліція заздалегідь перекрила кілька вулиць. Тож середмістя зупинилося в заторах. А пообіді ФОПівці спробували прорватися через кордон правоохоронців до будівлі парламенту.
Почалися сутички. Депутати саме закрили засідання. Усі виходи з будівлі заблокували. Обранців довелося виводити через підземний перехід, який веде до одного з комітетів. А поліція втихомирювала мітингарів сльозогінним газом. За попередньою інформацією, затримали щонайменше 20 людей. Та ФОПи вже оголосили, що їхній протест - безстроковий.
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