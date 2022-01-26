Американский телеканал CNN "присоединил" Харьков к России (видео) [ Редактировать ]
25 января американский канал CNN, в сюжете о военных учениях, Харьков обозначили российским городом.
Видео опубликовали в одной из групп в Facebook.
Сюжет повествовал о ситуации вокруг Украины. Так, в правом верхнем углу, на протяжении 20 секунд, в качестве возможного месторасположения событий, было указано "Харьков, Россия".
На видео представлены танки и другая военная техника, а также установки разминирования местности.
Подписчики в комментариях считают, что такая "ошибка" была намеренной и является своеобразной манипуляцией.
Напомним, президент Украины Владимир Зеленский в интервью The Washington Post заявил, что попытка войск Российской Федерации оккупировать Харьков станет началом широкомасштабной войны.
"Я скажу реалистично: если Россия решит усилить свое обострение, конечно, они собираются делать это на территориях, где исторически есть люди, которые имеют родственные связи с Россией. Харьков, который находится под контролем украинского правительства, может быть оккупированным. России нужен повод: они скажут, что защищают русскоязычное население. После оккупации и аннексии Крыма, мы понимаем, что это осуществимо и может произойти. Но я не знаю, что они собираются делать, потому что это большие города. Это не будет только оккупация, это будет началом широкомасштабной войны", - подчеркнул Зеленский.
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