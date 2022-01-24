В понедельник, 24 января, президент Украины Владимир Зеленский собирает Совет национальной безопасности и обороны. Заседание состоится в 17:00. Об этом сообщили два информированных источника.

Один из собеседников уточнил, что на заседании поднимут среди прочего вопросы угрозы эскалации со стороны России и кибербезопасности.

Заседание пройдет на фоне обострения ситуации на границах Украины и угрозы вторжения России.

Ранее мы писали о том, что Государственный департамент США приказал членам семей дипломатического персонала выехать из Украины в связи с ростом угрозы нового вторжения со стороны России. При этом посольство США продолжит работу в Киеве.

Напомним, в военном бюджете США на 2022 год, который составляет $768 млрд, на помощь ВСУ запланировано $200 млн. Что касается последних $200 млн, то они, по словам главы украинского МИД Кулебы, не были предусмотрены. Кулеба назвал их "скорой оборонной помощью". Что в него входит, пока неясно.

Ранее сообщалось о том, что США собираются передать Украине ракетные комплексы Stinger.

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