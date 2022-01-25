В Тернополе вводят жесткий карантин: список ограничений [ Редактировать ]
Источник: Тернопольский горсовет
Из-за ухудшения ситуации с заболеваемостью коронавирусом власти Тернополя ужесточают карантин. Новые правила начнут действовать со среды, 26 января. Об этом заявил мэр города Сергей Надал после заседания оперативного штаба, сообщает пресс-служба горсовета.
Согласно критериям Минздрава, сейчас Тернополь относится к "оранжевой" зоне, поэтому мы должны вводить дополнительные ограничения для того, чтобы разорвать цепь заболеваемости.
С 26 января в Тернополе запретят:
- доступ посетителей в горсовет;
- работу заведений питания после 22:00 (кроме работы на вынос и доставки);
- массовые собрания, дискотеки и праздничные события (кроме случаев 100% вакцинации всех участников и заполненностью помещений, не превышающей 50%);
- работу кинотеатров и других учреждений культуры с заполненностью залов более двух третей мест или 50% мест в каждом отдельном зале;
- посещение ТРЦ без COVID-сертификатов или отрицательного результата ПЦР-теста.
Все работники кафе и ресторанов, торговли и других учреждений бытового обслуживания населения должны быть полностью вакцинированные от коронавируса двумя дозами.
С 26 января в Тернополе учеников 5-11 классов переведут на удаленное обучение, ученики младших классов продолжат ходить в школы. Детсады продолжат работать.
Напомним, что за последние сутки в Украине зафиксировали более 19 тысячах новых случаев коронавируса.
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