С 26 в Тернополе усилят карантин Источник: Тернопольский горсовет

Из-за ухудшения ситуации с заболеваемостью коронавирусом власти Тернополя ужесточают карантин. Новые правила начнут действовать со среды, 26 января. Об этом заявил мэр города Сергей Надал после заседания оперативного штаба, сообщает пресс-служба горсовета.

Согласно критериям Минздрава, сейчас Тернополь относится к "оранжевой" зоне, поэтому мы должны вводить дополнительные ограничения для того, чтобы разорвать цепь заболеваемости.

С 26 января в Тернополе запретят:

доступ посетителей в горсовет;

работу заведений питания после 22:00 (кроме работы на вынос и доставки);

массовые собрания, дискотеки и праздничные события (кроме случаев 100% вакцинации всех участников и заполненностью помещений, не превышающей 50%);

работу кинотеатров и других учреждений культуры с заполненностью залов более двух третей мест или 50% мест в каждом отдельном зале;

посещение ТРЦ без COVID-сертификатов или отрицательного результата ПЦР-теста.

Все работники кафе и ресторанов, торговли и других учреждений бытового обслуживания населения должны быть полностью вакцинированные от коронавируса двумя дозами.

С 26 января в Тернополе учеников 5-11 классов переведут на удаленное обучение, ученики младших классов продолжат ходить в школы. Детсады продолжат работать.

Напомним, что за последние сутки в Украине зафиксировали более 19 тысячах новых случаев коронавируса.