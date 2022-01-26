Сьогодні в Парижі відбудеться зустріч радників лідерів країн Нормандської четвірки. Говоритимуть про скупчення російських військ на кордоні, врегулювання конфлікту на Донбасі та про виконання Мінських угод. Україну представлятиме глава Офісу президента Андрій Єрмак. Росію - заступник глави адміністрації президента Дмитро Козак. Від Німеччини буде радник канцлера Єнс Плетнер, від Франції - радник президента Еммануель Бонн.

Ця зустріч має стати підготовкою до відновлення самітів на рівні глав "нормандської четвірки". Востаннє радники у повному складі зустрічались у вересні 2020 в Берліні. А лідери "четвірки" не проводили переговорів із грудня 2019 року. Напередодні ввечері - у черговому відеозверненні зустріч прокоментував Володимир Зеленський.

Володимир Зеленський, президент України: