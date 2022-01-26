У Парижі відбудеться зустріч радників лідерів Нормандської четвірки [ Редактировать ]
Сьогодні в Парижі відбудеться зустріч радників лідерів країн Нормандської четвірки. Говоритимуть про скупчення російських військ на кордоні, врегулювання конфлікту на Донбасі та про виконання Мінських угод. Україну представлятиме глава Офісу президента Андрій Єрмак. Росію - заступник глави адміністрації президента Дмитро Козак. Від Німеччини буде радник канцлера Єнс Плетнер, від Франції - радник президента Еммануель Бонн.
Ця зустріч має стати підготовкою до відновлення самітів на рівні глав "нормандської четвірки". Востаннє радники у повному складі зустрічались у вересні 2020 в Берліні. А лідери "четвірки" не проводили переговорів із грудня 2019 року. Напередодні ввечері - у черговому відеозверненні зустріч прокоментував Володимир Зеленський.
Володимир Зеленський, президент України:
Ми працюємо, щоб якомога швидше відбулась зустріч чотирьох президентів заради майбутнього миру в Україні. Звісно рожевих окулярів немає, дитячих ілюзій немає, але віра, надія, спокій, витримка і робота 24/7, а отже буде результат. А отже буде мир. Те, що деякі країни вивозять своїх дипломатів зовсім не означає неминучу ескалацію і є тонкощами складної дипломатичної гри. Разом з партнерами ми працюємо, спільно діємо, єдиною командою.
по теме
В среду, 26 января, глава Офиса президента Украины Андрей Ермак прибыл на "нормандскую встречу" политических советников, которая состоится в Париже
А ще закликав спокійно ставитися до рішення окремих країн вивезти дипломатів з Києва.
Ще закликав спокійно ставитися до рішення окремих країн вивезти дипломатів з Києва.
Зберігати спокій і витримку закликав українців президент. Володимир Зеленський записав звернення. У ньому запевнив, що ситуація під контролем - і в обороні, і в інших сферах.
Во вторник, 25 января, украинскому президенту Владимиру Зеленскому исполнилось 44 года