Экс-чемпион мира в тяжелом весе по версиям WBC, IBF, WBA Леннокс Льюис прокомментировал слухи о возможной отмене боя Александра Усика - Энтони Джошуа.

Леннокс Льюис в своем Twitter ответил на вопрос фаната, взял бы он 15 миллионов за отказ от чемпионского боя:

Нет! И прежде чем говорить о Тайсоне, откажитесь от денег… просто помните, я не терял титулы. Я бы сначала вернул свои пояса. Это не совет или критика Эй Джея (Энтони Джошуа). Это именно то, что я бы сделал в такой ситуации.

Отметим, что Энтони Джошуа в сентябре уступил Александру Усику и потерял чемпионские пояса по версии WBA, IBF, WBO и IBO.

Читайте также Реванш Усика-Джошуа: названо условие проведения боя в Киеве

С тех пор велись переговоры о реванше. По словам промоутера Эдди Хирна, Энтони Джошуа активировал пункт в контракте о бое-реванше:

Джошуа уже приступил к тренировкам. Он активировал пункт о реванше, и мы увидим второе его сражение с Усиком весной. Джошуа хочет побыстрее вернуться в игру.

Ранее мы писали, что украинский боксер Александр Усик стал чемпионом мира по боксу в супертяжелом весе по версиям Международной боксерской федерации (IBF), Всемирной боксерской ассоциации (WBA) и Всемирной боксерской организации (WBO) в ходе тяжелого поединка с британцем Энтони Джошуа.

Кроме того, украинский боксер Алекандр Усик сначала проведет поединок-реванш с британцем Энтони Джошуа, а потом может бросить вызов и его соотечественнику Тайсону Фьюри, Александр после боя заявил, что говорить об этом пока рано.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и узнавайте первыми о главных событиях в Украине и мире.