Требование о введении обязательных кассовых аппаратов разорит многих физлиц-предпринимателей, и задача оппозиции – отстоять их права, защитить малый бизнес. Об этом заявил Сопредседатель "Оппозиционной платформы - За жизнь" Юрий Бойко в кулуарах парламента, отвечая на вопросы журналистов.

"Мы поддерживаем предпринимателей, которые стоят под стенами парламента. У них нет никаких политических лозунгов – они борются за выживание своего бизнеса. В этой ситуации вся математика вполне понятна: если человеку с небольшим доходом нужно купить кассовый аппарат, нанять на работу бухгалтера, то у него не останется даже небольшого дохода. Поэтому люди, которые фактически теряют работу, вышли под парламент, чтобы ее спасти. Они не просят ничего невозможного: перенесите на год начало действия закона или дайте всем бесплатно кассовые аппараты", – заявил политик.

По словам оппозиционера, власть намеренно игнорирует протестующих, не желая выполнять их требования.

"Власть делает вид, что ее это не касается. Ее не интересует, есть ли у предпринимателей деньги на кассовый аппарат, будут ли у них деньги на жизнь после его покупки и оплаты работы бухгалтеров. Когда в прошлом году вынесли на рассмотрение законопроекты, где были отражены требования протестующих, на заседание пришло всего лишь 36 "слуг", и всем стало ясно, что власти безразличны интересы людей и судьба малого бизнеса в Украине", – добавил он.

Сопредседатель "Оппозиционной платформы - За жизнь" убежден, что в такой ситуации его фракция обязана взять на себя роль выразителей интересов протестующих.

"Мы не можем остаться в стороне. Несмотря на безразличие монобольшинства, необходимо отстаивать права людей, которые пришли к парламенту. Мы будем добиваться, чтобы парламент пошел навстречу протестующим", – резюмировал Юрий Бойко.