І це - наче паралельні реальності: три тисячі кілометрів від Парижа - український Донбас. Окопи, постріли, провокації та постійна напруженість. Наш Руслан Смєщук побував на позиціях неподалік від легендарного ДАПу. Його репортаж - далі.

Ось він легендарний Донецький аеропорт - на горизонті. За цим бетонним парканом уже починається контрольована ворогом територія. Зараз тут тихо. А за годину до нашого приїзду противник обстрілював сусідню позицію.

Сергій, військовослужбовець Збройних сил України:

Періодично супротивник веде вогонь...цілеспрямовано. Вони знають, куди вони ведуть вогонь, і нащо вони це роблять.

Коли ворожий вогонь стає небезпечним, армійці наполегливо відповідають; коли небезпеки немає - наша зброя мовчить. Дотримуємося тиші, - каже Максим - навіть коли бачимо супротивника в приціл. Так, зранку спостерігав за ворожими піхотинцями. Але ті не стріляли, тому й залишилися живими.

Максим, військовослужбовець Збройних сил України:

-Сьогодні двоє ходили, просто йшли вздовж забора. Ми їх бачимо в цю смотрячку нашу. - Ви в такому разі не стріляєте?-Ні.

Але найбільше напруження зараз тут - не в окопах, а в інформаційному просторі. Насамперед - через іноземних репортерів, які щодня працюють на військових позиціях. А це, вочевидь, впливає на активність противника.

Сергій, військовослужбовець Збройних сил України:

Працюють іноземні ЗМІ, приїжджали до нас і із Сполучених Штатів Америки, напевно керівництво Росії це бачить і робить якісь висновки для себе.

І, зрозуміло, не віддає наказу відкривати вогонь, чекаючи, коли журналісти залишать розташування. А загалом тут триває вже звична позиційна війна.

Руслан Смєщук, кореспондент:

Ну а доки на Східному фронті, як то кажуть, без суттєвих змін, ворог через свої пропагандистські ресурси почав кампанію по залякуванню населення, що проживає на окупованих територіях.

У соціальних мережах поширюють ось такі повідомлення про неминучий наступ української армії. А в пропагандистських роликах нагнітають напруженість мілітарним відео.