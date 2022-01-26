"Вакцинальною тисячею" можна буде розрахуватися за комуналку [ Редактировать ]
"Вакцинальною тисячею" розрахуйся за комуналку. В уряді планують розширити програму виплат "єПідтримка".
Щеплені українці зможуть використати ці гроші на оплату освітніх і комунальних послуг. Про це повідомив прем'єр Денис Шмигаль.
Збільшити планують і список тих, хто зможе скористатися такою послугою - йдеться про підлітків. Заявки на отримання тисячі за імунізацію подали майже 8 мільйонів громадян. І більш як півтора мільярда гривень уже витрачено.
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Така опція від держави буде доступна лише пенсіонерам. Умов декілька - досягти шістдесятирічного віку, а ще - мати в "Дії" "зелений" сертифікат та зареєструватися в програмі "Є-підтримка".
Процент студентов, которым будут выплачиваться стипендии, увеличивается до 40-45% (вместо 30-40%) от фактического количества студентов дневной формы обучения
Программа є-Підтримка, по которой украинцы получают выплаты за вакцинацию от коронавируса, будет расширена для людей пожилого возраста
Ліки за "ковідну" тисячу невдовзі зможуть купувати не лише люди, старші за 60.
Програма "є-Підтримки" на купівлю медикаментів запрацювала, щоправда, скористатися нею можуть поки лише люди, старші за 60.