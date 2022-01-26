Збільшити планують і список тих, хто зможе скористатися такою послугою

"Вакцинальною тисячею" розрахуйся за комуналку. В уряді планують розширити програму виплат "єПідтримка".

Щеплені українці зможуть використати ці гроші на оплату освітніх і комунальних послуг. Про це повідомив прем'єр Денис Шмигаль.

Збільшити планують і список тих, хто зможе скористатися такою послугою - йдеться про підлітків. Заявки на отримання тисячі за імунізацію подали майже 8 мільйонів громадян. І більш як півтора мільярда гривень уже витрачено.