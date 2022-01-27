В Парижі завершилася зустріч радників лідерів "Нормандської четвірки" [ Редактировать ]
Дотримання режиму припинення вогню. І наступна зустріч за два тижні у Берліні. Такими є головні підсумки переговорів у нормандському форматі на рівні радників президентів. Напередодні ввечері вони завершилися в Парижі. Дискусія тривала вісім годин. Але досягти справжнього прориву у врегулюванні конфлікту на Донбасі не вдалося. Чому? Знають наші кореспонденти.
Вони дискутували утричі довше, ніж планували. У середу опівдні політичні радники лідерів України, Росії, Франції та Німеччини зустрілися в Єлисейському палаці. І не виходили звідти майже до дев'ятої вечора. Керівник Офісу Президента Андрій Єрмак, який вів перемови від України, на підсумкову пресконференцію вийшов з оптимістичним настроєм.
Андрій Єрмак, керівник Офісу президента України:
Я вважаю, що це реанімація Нормандського формату. Сьогодні ми таки зробили ревізію всього того, що ми маємо. Щодо домовленостей, щодо їх статусу. Тому, безумовно, всі сторони для себе, я думаю, зробили висновки. Для того, щоб прийти за два тижні вже, можливо, з якимись пропозиціями.
За два тижні, уже в Берліні, планується наступна "Нормандська четвірка". Це підтвердив і заступник керівника адміністрації президента Росії Дмитро Козак. Але додав, що про зустріч на рівні лідерів зараз не йдеться - надто багато розбіжностей між сторонами. Найбільше Москву дратує небажання України вести переговори з бойовиками.
Дмитро Козак, заступник керівника Адміністрації Президента Росії:
К сожалению, все предложения представителей отдельніх районов Донецкой и Луганской областей Украины - по гуманитарным вопросам, политическим, вопросам безопасности - остаются без реакции. Без положительной или отрицательной реакции Украины. Без этого мы не продвинемся никуда.
Росія і далі не погоджується визнавати себе стороною конфлікту. Мовляв, підтримувати ту чи іншу сторону Мінські домовленості не забороняють. Така позиція Кремля є черговим каменем спотикання для Києва. Котрий послідовно наполягає - без рішення РФ війну на Донбасі не зупинити. Саме тому не можна зводити її роль до посередника. Від своїх позицій - і щодо ролі Москви у конфлікті, і щодо прямих переговорів з бойовиками - Україна не відступила і цього разу.
Андрій Єрмак, керівник Офісу президента України:
Я не можу не сказати про всіх тих, хто розганяв чергову зраду - це відбувалося і вчора, і сьогодні зранку. Ми не даємо їм жодного шансу, тому що ми приїхали сюди відстоювати українські інтереси. Позиція президента, позиція всієї нашої команди - вона принципова.
Про накопичення російських військ на північних кордонах України на зустрічі детально не говорили. Дискусія точилася переважно навколо врегулювання конфлікту на Донбасі.
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