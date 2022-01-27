Вашингтон надав письмову відповідь на ультиматум Москви [ Редактировать ]
Вашингтон виконав прохання Москви - надав письмову відповідь на її ультиматум. Посол США в Росії Джон Салліван передав документ заступнику голови російського МЗС Олександрові Грушку напередодні. Документ, на який Москва чекала кілька тижнів - оприлюднювати не має наміру жодна зі сторін. Та основну його суть виклав очільник Держдепартаменту США Ентоні Блінкен. Вашингтон відкинув головну вимогу Москви - щодо не розширення НАТО на схід. Двері Альянсу й далі залишатимуться відчиненими для всіх.
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НАТО передав власні письмові пропозиції Москві. За словами генерального секретаря Альянсу Єнса Столтенберга, у документі зазначені три сфери, де можливий поступ у відносинах з Федерацією.
Сполучені Штати готуються до війни, тоді як Євросоюз шукає шляхи деескалації. Такого висновку дійшли європейські медіа після останніх заяв із Брюсселя й Вашингтона.
Сам документ ніхто ще не бачив, і, найімовірніше, остаточної версії взагалі досі не існує, проте є принципове рішення щодо змісту.
Із цим рішенням тягнули до останнього. Обговорювати його почали в п'ятницю, а в неділю на NBC вийшло інтерв'ю Держсекретаря Блінкена, в якому він не дав однозначної відповіді щодо планів евакуації.
Їхні переговори виникли в планах обох дипломатичних відомств раптово, як і більшість інших міжнародних візитів американського держсека цього тижня.