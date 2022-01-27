Вашингтон виконав прохання Москви - надав письмову відповідь на її ультиматум. Посол США в Росії Джон Салліван передав документ заступнику голови російського МЗС Олександрові Грушку напередодні. Документ, на який Москва чекала кілька тижнів - оприлюднювати не має наміру жодна зі сторін. Та основну його суть виклав очільник Держдепартаменту США Ентоні Блінкен. Вашингтон відкинув головну вимогу Москви - щодо не розширення НАТО на схід. Двері Альянсу й далі залишатимуться відчиненими для всіх.