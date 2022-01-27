Чехія доправить в Україну 4000 артилерійських боєприпасів [ Редактировать ]
Чотири тисячі артилерійських боєприпасів доправить Чехія в Україну. Це будуть снаряди 152 калібру, вартістю понад півтора мільйона доларів. Відповідне рішення Прага схвалила у відповідь на запит Києва. За словами очільниці чеського Міноборони Яни Чернохової, це подарунок, який посилить обороноздатність України. І він є жестом солідарності.
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Йдеться про партію снарядів 152 калібру для артилерії. Умови постачання ще узгоджуватимуть з офіційним Києвом, остаточне рішення мають ухвалити вже цього тижня.
Постачання зброї чи боєприпасів до України мають бути узгоджені з іншими країнами. Зокрема тими, які входять до складу Вишеградської четвірки. А це Німеччина, Австрія та країни Балтії.
Саме ці протитанкові ракетні комплекси були на борту, який прибув напередодні зі США. Усього літаком доправили 79 тонн озброєння.
Три сотні "Джавелінів" уже в Україні. Літак з протитанковими ракетними комплексами - зустрічали у Борисполі представники вітчизняного Міноборони, а також делегація посольства США в Україні.
Министр обороны Чехии Яна Чернохова заявила, что правительство страны готово рассмотреть возможность отправки своих военных в Украину