Наступна зустріч представників "Нормандської четвірки" відбудеться у Берліні [ Редактировать ]
Дотримуватися режиму припинення вогню - домовилися напередодні в Парижі політичні радники "Нормандської четвірки". Перша, за довгий час перерви, зустріч тривала вісім годин, йшлося на ній здебільшого про врегулювання ситуації на Донбасі. Про накопичення російських військ на кордоні - не говорили. Домовилися побачитися ще раз - за два тижні у Берліні.
Андрій Єрмак, керівник Офісу Президента України:
Я вважаю, що це реанімація Нормандського формату. І ми таки зробили ревізію всього того, що ми маємо. Щодо домовленостей, щодо їх статусу. Тому безумовно всі сторони для себе, я думаю, зробили висновки. Для того, щоб прийти за два тижні вже, можливо, з якимись пропозиціями.
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Дотримання режиму припинення вогню. І наступна зустріч за два тижні у Берліні. Такими є головні підсумки переговорів у нормандському форматі на рівні радників президентів.
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