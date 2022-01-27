Дотримуватися режиму припинення вогню - домовилися напередодні в Парижі політичні радники "Нормандської четвірки". Перша, за довгий час перерви, зустріч тривала вісім годин, йшлося на ній здебільшого про врегулювання ситуації на Донбасі. Про накопичення російських військ на кордоні - не говорили. Домовилися побачитися ще раз - за два тижні у Берліні.

Андрій Єрмак, керівник Офісу Президента України: