Лебединий парк просто неба з'явився в столиці. Кілька десятків перелітних птахів оселилися на березі Дніпра поблизу Північного мосту. Чи не холодно їм у морози - поцікавилася Оксана Тупальська.

Оксана Тупальська, журналістка:

Кілька десятків лебедів-шипунів оселилися в мікрорайоні Оболонь у столиці. За словами орнітологів, частина з них прилетіли з північної Польщі й Білорусі. А от коли потепліє, найімовірніше вони попрямують до африканського континенту. Проте частина лебедів залишиться в Україні.

На березі Дніпра, куди кияни приходять дивитися на білих красенів, комунальники встановили оголошення: не годувати птахів крихтами хліба. Бо через неправильний раціон пернаті можуть захворіти. Зерно, варена картопля, морква й капуста - найкращі харчі.

Дивіться, як їх багато. Годуємо осьо - пшениця та горох. Запарили обов'язково, обдали окропом. Прийшли погодувати, бо хлібом не можна. Нагодували хлібчиком і вчора знайшли одну мертву пташку. - Мені здається, якщо б вони були дуже голодні, то корм, який зараз є в цій прибережній зоні, напевно вони б його їли. А він їх здається не цікавить майже взагалі.

Декотрі з птахів влаштували розвагу: плавають на крижині, яку принесло течією. Інші - підганяють до харчів, які залишили кияни, диких качок і річкових чайок. Жителі району розповідають: гостинців птахам приносять так багато, що навколо навіть почали гуртуватися бобри - водних гризунів бачили тут цими вихідними. На цій ділянці екологи нарахували 60 лебедів. Кажуть, до тих, хто прилетів сюди, приєдналися ще півтора десятка місцевих, які раніше селилися поблизу і не відлітали у вирій.

Володимир Борейко, еколог:

Взагалі для лебедя небезпечно мінус 15 і нижче. А плюс 2, мінус 3, мінус 5 - це нормальна температура. Вони не страждають, для них нормально.

У останні роки найбільше лебедів прилітають на територію Трипільської ГЕС на Київщині. Цього року там нарахували декілька сотень особин. І щоразу красенів у регіоні більшає - бо морози слабшають, пояснюють екологи, а вода в Дніпрі - теплішає.