Передноворічні подарунки отримали тигри в зоопарку Сінгапура [ Редактировать ]
Передноворічні подарунки отримали тигри в зоопарку Сінгапура. Гостинці підготували напередодні Китайського нового року. Коробки з найулюбленішим смаколиком хижаків - м'ясом - підвісили за гілки дерева. Тож тиграм довелося видиратися по стовбуру, щоб дістатися їжі. У зоопарку Сінгапура живуть чотири малайські кішки. Цей вид тигрів перебуває на межі зникнення. У дикій природі їх залишилося менше ніж дві сотні.
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