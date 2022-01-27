В четверг,27 января, заместитель председателя КГГА Валентин Мондриевский заявил, что столичные школы и садики не закрываются на карантин. Об этом сообщает пресс-службу КГГА.

Решения о работе учебных заведений принимают их руководители, в зависимости от уровня заболеваемости в той или иной школе или саду.

За последние две недели ситуация с заболеваемостью детей и работников учебных заведений изменилась. Сегодня среди учителей и учеников болеют респираторными заболеваниями и коронавирусом чуть более одного процента. Именно поэтому мы даем возможность руководителям школ самостоятельно принимать решение о переводе на дистанционную форму обучения классов или всего учебного заведения в зависимости от ситуации.

По его словам, такие шаги помогут разорвать цепочку заболеваемости, где ее уровень высокий. А с другой стороны, это не остановит учебный процесс во всех заведениях.

Отдельно обращаюсь к родителям. Дистанционное обучение - это снижение заболеваемости без отрыва от учебного процесса, а не посещение общественных учреждений и, соответственно, распространение болезни. Объясняйте детям об их ответственности. Ведь, заболев, они несут заболевание домой, заражают всю семью. Чем тщательнее мы будем соблюдать элементарные правила, тем быстрее пройдем пик заболеваемости и вернемся к привычной жизни.

Напомним, что с понедельника, 24 января, школьники Львова 5-11 классов перейдут на дистанционную форму обучения.

Ранее мы писали, что в Службу безопасности Украины поступило сообщение о минировании всех харьковских школ. В последнее время фиксируется увеличение сообщений о якобы минировании объектов социальной сферы по всей территории Украины, однако проверки показывают, что сообщения поступают ложные.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и узнавайте первыми о главных событиях в Украине и мире.