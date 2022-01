На территории Турции из-за сильных снегопадов было заблокировано движение по 5683 дорогам. Об этом сообщает новостное агентство TRT Haber.

Отмечается, что в связи с аварией трасса по направлению в столицу страны Анкару была перекрыта более чем на час. При этом очередь из транспортных средств растянулась на расстояние около 7 километров.

A lot of snow nowadays in Turkey. Watch this video. 👇pic.twitter.com/rarEiFYtUc