На территории Турции из-за сильных снегопадов было заблокировано движение по 5683 дорогам. Об этом сообщает новостное агентство TRT Haber.

Снегоуборочные бригады продолжают работу по расчистке заблокированных снегом дорог. В Муше 53 человека на 10 автомобилях застряли на дороге. Спасательные работы продолжались 2 часа.

Отмечается, что в связи с аварией трасса по направлению в столицу страны Анкару была перекрыта более чем на час. При этом очередь из транспортных средств растянулась на расстояние около 7 километров.

A lot of snow nowadays in Turkey. Watch this video. 👇pic.twitter.com/rarEiFYtUc — NewsBlog (@newsblogmedia) January 27, 2022

Читайте также, в Турции, в городе Анталия, впервые за последние 29 лет выпал снег. Местные жители утверждают, что в последний раз снег в Анталии видели 7 января 1993 года, тогда высота снежного покрова достигла 5 см, по прогнозам синоптиков, вскоре высота снежного покрова в отдельных районах достигнет 20 см.

Кроме того, в грузинском населенном пункте Бахмаро из-за сильного снегопада образовались сугробы высотой до 4 метров. В настоящее время на территории Грузии наблюдаются сильные снегопады. Многие автодороги оказались заблокированными, возникли перебои с электроснабжением.