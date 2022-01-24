В грузинском населенном пункте Бахмаро из-за сильного снегопада образовались сугробы высотой до 4 метров. Об этом сообщают местные жители на своих страницах в социальной сети Facebook.

Таким образом, на фото запечатлены снежные сугробы, которые заблокировали входные двери и окна жилого дома. Известно, что в настоящее время на территории Грузии наблюдаются сильные снегопады. Многие автодороги оказались заблокированными, возникли перебои с электроснабжением.

Фото: Facebook

Отмечается, что на участке Гудаури-Коби автомагистрали Мцхета-Степанцминда-Ларс (дорога в направлении грузино-российской границы) движение уже открыто для всех видов транспорта.

Фото: Facebook

Читайте также, в Москве прошел рекордный снегопад за последние 28 лет. За сутки на столицу России обрушились самые сильные этой зимой аномальные снегопады, выпало 20% от месячной нормы снега, составляющей 56 миллиметров.

Кроме того, в Африке, в пустыне Сахара, выпал снег. Температура воздуха опустилась до -2 градусов Цельсия, после чего и выпал снег. До этого снег в Сахаре выпадал в 1979, 2016, 2018 и 2021 годах, пустыня Сахара занимает большую часть севера Африки.