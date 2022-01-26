В Украину ворвутся сильные снегопады [ Редактировать ]
Источник: Pixabay
26 января во всех областях Украины ожидаются снегопады. Температура воздуха днем будет колебаться от 0 до -6.
Снегопады сегодня ожидаются во всех областях. Температура воздуха составит:
- на западе днем -1-3, а ночью -3-8,
- на севере днем -1-5, а ночью -7-11,
- на востоке днем -3-7, а ночью -10-13,
- на юге днем -1-3, а ночью -6-10,
- в центре днем -1-3, а ночью -6-10.
В Киеве сегодня тоже небольшой снег. Температура воздуха составит днем 0-2, а ночью-6-8.
Напомним, что синоптики прогнозируют морозную и снежную погоду в начале весны 2022 года. Смотрите также полный календарь выходных на 2022 год.
Как ранее сообщали, многие области Украины накроют снегопады и метели, местами снежные заносы будут достигать 131 сантиметра.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал и узнавайте первыми о главных событиях в Украине и мире.
по теме
Снегопады в Украине уже приводят к транспортным коллапсам, а синоптики прогнозируют снежную погоду до конца недели.
В понедельник, 24 января, новая рабочая неделя в Украине началась с достаточно морозной погоды
Начало рабочей недели 24 января в Украине будет характерно дальнейшим снижением температуры
Во вторую половину января практически по всей территории Украины будет преобладать снежная и морозная погода.
Синоптики прогнозируют морозную и снежную погоду в начале весны 2022 года