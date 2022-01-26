26 января во всех областях Украины ожидаются снегопады. Температура воздуха днем будет колебаться от 0 до -6.

Снегопады сегодня ожидаются во всех областях. Температура воздуха составит:

на западе днем -1-3, а ночью -3-8,

на севере днем -1-5, а ночью -7-11,

на востоке днем -3-7, а ночью -10-13,

на юге днем -1-3, а ночью -6-10,

в центре днем -1-3, а ночью -6-10.

В Киеве сегодня тоже небольшой снег. Температура воздуха составит днем 0-2, а ночью-6-8.

Напомним, что синоптики прогнозируют морозную и снежную погоду в начале весны 2022 года. Смотрите также полный календарь выходных на 2022 год.

Как ранее сообщали, многие области Украины накроют снегопады и метели, местами снежные заносы будут достигать 131 сантиметра.

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