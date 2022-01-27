В четверг, 27 января, в Днепре территорию Южного машиностроительного завода "Южмаш" оцепила полиция.

Там служащий нацгвардии Украины расстрелял сослуживцев и сбежал. Пять человек погибли, пять раненные.

На данный момент проходят следственные действия.

В Днепре введена полицейская операция "Сирена". По тревоге поднят личный состав подразделений Национальной полиции и Национальной гвардии. На место происшествия срочно выехал командующий Национальной гвардией генерал полковник Николай Балан.

Отметим, что ЧП произошло около 3:40 утра. В полицию поступило сообщение о том, что военнослужащий Национальной гвардии открыл огонь из автоматического оружия. Все детали смотрите по ссылке.

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