Сполучені Штати і НАТО передали Росії письмову відповідь на її вимоги щодо так званих гарантій безпеки. Копію, повідомили в Держдепі, американці відправили і в Київ; щоб не обговорювати Україну без України. Як це коментують дійові особи у Вашингтоні і Брюсселі - розкаже Дмитро Анопченко.

Що важливо зазначити одразу: у Вашингтоні вважають лист, який передали до Москви, не "формальним переговорним документом", а радше переліком ідей до подальшого обговорення. Тобто це - не остаточна відповідь і не ультиматум. Сполучені Штати відкриті до діалогу і прагнуть дипломатичним шляхом уникнути найгіршого сценарію.

Текст відповіді Держдеп не публікуватиме - і попросив Москву теж цього не робити. Водночас про її зміст розповів на брифінгу Держсекретар Блінкен. Головне: сказав, що Америка готова дискутувати з питань контролю над озброєнням, говорити про військові навчання; але не обговорюватиме засадничих принципів, один із яких: політика "відкритих дверей" НАТО.

Ентоні Блінкен, Державний секретар США:

Це рішення ухвалює НАТО як Альянс, а не Сполучені Штати в односторонньому порядку. Але я можу висловити цю позицію ще чіткіше: двері НАТО відчинені й такими залишаються.

Блінкен каже: далі все залежить від Москви - який шлях вона вибере: подальші переговори щодо тих пунктів, де США готові дискутувати, чи шлях конфронтації. При цьому Держсекретар зізнається: у Вашингтоні взагалі не впевнені, наскільки серйозно Росія налаштована на той, чи інший варіант.

Блінкен запевняє, що не хотів би відряджати до Європи американський контингент (вісім із половиною тисяч військивиків, які вже отримали команду бути в повній бойовій готовності). І повідомив: найближчими днями від російського міністра Лаврова сподівається отримати і відповідь, і розуміння того, як Кремль діятиме.

Одначасно зі Сполученими Штатами свою відповідь передало й НАТО. Єнс Столтенберг, вийшовши до журналістів, повідомив: позиції Росії і НАТО кардинально відрізняються. Але головне, що його турбує - не допустити нового конфлікту в Європі.

Єнс Столтенберг, Генеральний секретар НАТО:

Ми вкотре закликаємо Росію до негайної деескалації ситуації. НАТО твердо вірить, що напруженість і розбіжності треба вирішувати за допомогою діалогу й дипломатії.

У НАТО теж закликають знайти "політичне рішення" - для цього, власне, і надали свою відповідь. Оскільки кажуть – "новий збройний конфлікт може бути дуже серйозним".

Є вже реакція Кремля, де заявили: "Сполучені Штати і НАТО абсолютно однозначно говорять про несприйняття стурбованості, яку висловлює Росія" і тому "немає причин для оптимізму". У Москві утрималися від відповіді - чи є зараз можливість для компромісу.

Пентагон. І, як свідчать дані американських військових, росіяни продовжують нарощувати військо поблизу українських кордонів. Дані супутникового спостереження Пентагону поки що не вказують на формування ударних підрозділів, що було б головною ознакою готовності до нападу. Але, як кажуть у американському оборонному відомстві, немає і жодних ознак деескалації, кількість військ і техніки наразі лише збільшується.