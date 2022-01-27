Поки медики рятували життя поранених, правоохоронці кинули всі сили на пошуки стрільця.

У Дніпрі на території державного підприємства "Південмаш" строковик убив п'ятьох людей, ще п'ятеро - із пораненнями зараз у лікарні. Після скоєного хлопець утік, а вже за 6 годин сам здався правоохоронцям. Затримали його за 20 кілометрів від міста. За вчинене стрільцю загрожує довічне ув'язнення. Що підштовхнуло 20-річного військового на такий крок та в якому стані постраждалі - дивіться далі.

Моторошне відео розстрілу військових на заводі "Південмаш" миттю розлетілося інтернетом. На годиннику - о пів на п'ята. До зброярні заходять солдати - готуються до чергування. Раптом у коридорі лунають постріли. Калашников - в руках їхнього товариша по службі Артемія Рябчука.

Володимир Шилов, заступник директора територіального управління ДБР у Полтавській області:

Взяв автомат і з незрозумілих поки що причин почав автоматичний вогонь з автоматичної зброї. В результаті чого було вбито п'ять осіб.

Серед убитих - двоє жінок, військова та працівниця заводу. Останню строковик убив, коли тікав із Південмашу. Ще п'ятеро військовослужбовців - ушпиталені. Головний лікар Сергій Риженко показує кулю, яку дістали в одного з постраждалих.

Сергій Риженко, головний лікар обласної лікарні імені Мечникова:

Вот такая пуля имеет высокою энергию. Разрушает все. Но самое страшное, что она крутится, попадая в тело. И в брюшной полости ничего не остается.

Пораненим - від 19 до 25 років. Ушкодження - серйозні, усі втратили багато крові. В найтяжчому стані 22-річна Жанна.

Сергій Риженко, головний лікар обласної лікарні імені Мечникова:

Когда хирурги открыли живот, весь кищечник разбит. Пуля зашла таким образом, что там мост было невозможно поставить. Состояние крайне тяжелое. Можно сказать критическое. Если она выживет, это еще будет один подвиг врачей.

Поки медики рятували життя поранених, правоохоронці кинули всі сили на пошуки стрільця. Територію держпідприємства оточили спецпризначенці. Працівників кілька годин не пускали на робочі місця.

-Солдат, захватил оружие, говорит якобы там порядка 7 тысяч патронов - и пострелял, и сбежал. Что у них там во внутренних войсках творится, я не могу сказать. Ищут человека. Мало ли, зайдет завод, а он там еще кого-то постреляет.

Стрільця Артемія Рябчука оголошують у розшук. Правоохоронці прочісують лісосмугу довкола заводу. Аж раптом отримують повідомлення - затримали.

Уже відомо - Артемій Рябчук здався сам. За 5 годин із моменту втечі він подолав майже 20 кілометрів. В інтернет потрапило відео, де затриманий розповідає, як вбивав товаришів.

Артемій Рябчук, затриманий:

-Вы снимаете? - Да нет. – Покажите. -Что тебе показать? - Значит снимаете (улыбается).

Хлопець говорить на камеру спокійно, навіть усміхається.

Артемій Рябчук, затриманий:

Два срочника и один контрактник, еще один умудрился убежать. Я знал, что ИДЗО связывается с частью каждые 30 минут. Для докладывания обстановки, я для того, чтобы она не доложила пальнул по ней.

Артемій Рябчук - строковик. Він із Одещини. На службу став у жовтні 21-го. Відомо, що хлопець втратив батька більше п'яти років тому. Не одружений. За однією із версій, хлопця цькували на службі, а він таким чином помстився. У поліції та Нацгвардії від коментарів наразі утримуються.

Володимир Шило, заступник директора територіального управління ДБР у Полтавській області:

Відкрито кримінальне провадження за ст 115 ККУ (умисне вбивство двох та більше осіб з особливою жорстокістю). Максимальна міра покарання - довічне ув'язнення.

ДБР зареєструвало кримінальне провадження щодо керівництва Нацгвардії. У Бюро вважають - трагедії можна було запобігти, якби посадовці уважніше ставилися до особового складу, а також забезпечили належні умови служби на важливих державних об'єктах.