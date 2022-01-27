Світ відзначає Міжнародний день пам'яті жертв Голокосту [ Редактировать ]
Сьогодні Міжнародний день пам'яті жертв Голокосту. 27 січня 1945-го звільнили в'язнів найбільшого нацистського концтабору "Аушвіц" біля польського міста Освенціма.
За офіційними даними, під час геноциду єврейського народу було вбито понад 5 мільйонів людей. Третина з них - діти. Сьогодні в усьому світі згадують про цю трагедію.
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27 січня 1945 року звільнили в'язнів найбільшого нацистського концтабору "Аушвіц" біля польського міста Освенцима. За офіційними даними, під час геноциду єврейського народу було вбито понад п'ять мільйонів людей. Третина з них - діти.
27 січня 1945 року звільнили в'язнів найбільшого нацистського концтабору "Аушвіц" біля польського міста Освенцима. За офіційними даними, під час геноциду єврейського народу було вбито понад п'ять мільйонів людей.
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