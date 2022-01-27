Сьогодні Міжнародний день пам'яті жертв Голокосту. 27 січня 1945-го звільнили в'язнів найбільшого нацистського концтабору "Аушвіц" біля польського міста Освенціма.

За офіційними даними, під час геноциду єврейського народу було вбито понад 5 мільйонів людей. Третина з них - діти. Сьогодні в усьому світі згадують про цю трагедію.

У Києві головні скорботні заходи відбудуться в Бабиному Яру, де нацисти розстріляли майже 34 тисячі київських євреїв.