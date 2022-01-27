Не знала до сьогодні Верховна Рада і таких масштабних технічних проблем.

Бійці тероборони матимуть дозвіл на використання не лише власної мисливської зброї, а й стрілецької. А за потреби - їх забезпечать і більш потужними видами озброєння. Нардепи сьогодні ухвалили відповідний закон. Про інші депутатські рішення і технічні проблеми у парламенті - розкаже Анна Каменєва.

Третій день під куполом, а робота досі не клеїться. То голосів не вистачає, то система висне. Одним із перших розглядають законопроєкт про захист ... бджіл. Навіть фільм принесли.

Артур Герасимов:

При всій повазі до бджільництва, яке є дуже важливою складовою нашого експорту, сьогодні ключове - є підтримка нашої армії.

Віктор Бондар, народний депутат, "За майбутнє":

Парламент розглядає питання, при всій повазі до бджолярів, які є сьогодні…просто безглузді і вся країна просто сміється чим займається цей парламент. Де той уряд з програмами промисловими, де підтримка української економіки, де енергетичні питання.

Документ провалили і повернули на доопрацювання.

Не знала до сьогодні Верховна Рада і таких масштабних технічних проблем. Хотіли нардепи звільнити голову Фонду держмайна, утім трьох "за" - забракло. Кажуть, система підвисла.

-Не спрацювала кнопка. Вони голосували, а вони зазначаються, як не голосувавші.

-Стався збій в каналі 25 в системі "Рада".

Збій чи ні, а переголосовувати не будуть. Потрібна нова постанова. У кулуарах сам голова Фонду переконує - ще раз написав заяву на звільнення.

Дмитро Сенниченко, голова Фонду держмайна:

Я в першому інтерв'ю написав, що я прийшов на два роки, я цю обіцянку виконав. Я подав у відставку за власним бажанням. Те, що я міг зробити на цій посаді - повністю зроблено.

Зависла система і під час розгляду закону про нацспротив. Не спрацювали кнопки у цілого ряду, а результат на табло не висвітився.

Ухвалили з другої спроби. За законом, Нацгвардія в разі воєнного стану підпорядковуватиметься Головнокомандувачу Збройних сил. А сили тероборони матимуть доступ до інших видів зброї.

Сергій Рахманін, народний депутат, "Голос":

Члени тероборони від територіальної громади - добровольці матимуть змогу використовувати застосовувати не тільки особисту мисливську зброю, що було передбачено раніше, а табельну стрілецьку зброю.

Федів Веніславський, народний депутат, "Слуга народу":

За рішенням головнокомандувача Збройних сил, вони можуть бути озброєні будь-якими іншими видами озброєння і боєприпасами. Тобто ми даємо дискрецію для того, щоб головнокомандувач Збройних сил у випадку загрози мав можливість оперативно вирішити питання і озброїти, наприклад, добровольчі формування територіальної оборони територіальних громад - іншими видами озброєння, включаючи важке озброєння - гранатомети, міномети, зенітно-ракетні комплекси переносні, протитанкові ракетні комплекси.

Ще одне оборонне рішення - ратифікація угоди з Великою Британією про розбудову флоту. На забули нардепи і про себе. І наступний тиждень - замість сесійної зали, проведуть у комітетах. Мовляв, у всьому винен ковід - косить нардепів.

Марія Іонова, народний депутат, "Європейська Солідарність":

Ми не маємо право йти на жодні карантини. Так, люди хворіють, так, ми розуміємо, працівники Верховної Ради, але ми вже мали теж хвилі, коли було загострення, коли дуже багато людей хворіли. Будь ласка, вдягайте маски.

Та рішення ухвалили. Під куполом зберуться ще завтра і у вівторок, аби відкрити сьому сесію - і піти на карантин на два тижні.