Нові платіжки за опалення - немов шокова терапія! Надзвичайно великі рахунки й далі отримують українці, чиї будинки не облаштовані лічильниками тепла. Цього разу - протестують жителі Одеси. Що їм радять експерти й що кажуть чиновники - дивіться далі.

Одеситка Ольга Павлюк не повірила очам, коли побачила рахунок за опалення - майже вісім тисяч гривень! Пізніше з'ясувала: в її будинку - немає лічильника. Тож тепловики нараховують вартість послуги по максимуму. Іронія в тому, що батареї у квартирі - холодні, а щоб оплатити борг, жінці навіть двох пенсій не вистачить.

Ольга Павлюк, жителька Одеси:

Я не знаю, сколько лет мне придется платить, если я еще получу за январь, февраль и март. Поэтому я обращаюсь к нашим руководителям, обратите внимание на нас, стариков, и помогите нам с этим!

У такій тарифній пастці в Одесі опинилися вісімсот будинків - і це переважно старі й невеликі. Мешканцям прийшли "космічні" рахунки. Комунальники кажуть: люди мали самі встановити лічильники. Втім, у них на це немає грошей - один такий прилад коштує сорок тисяч гривень.

Ганна Позднякова, директор КП "Теплопостачання міста Одеси":

Ті містяни, які не мають змоги самостійно зібрати кошти, встановити - можуть скористатися муніципальною програмою, яка буде діяти й в цьому році, вона виноситься на розгляд сесії міськради дев'ятого лютого.

Інакше кажучи, бюджетних коштів доведеться чекати кілька місяців. А що робити зараз? Експерти радять - обстоювати свої права. Зокрема - посилатися на меморандум, за яким уряд обіцяв: тарифи на опалення для населення залишаться на рівні минулого року.

Юрій Звеліндовський, експерт у галузі житлово-комунального господарства:

Те люди, которые на сегодняшний день столкнулись с такой ситуацией, должны не ходить в качестве просителей в городские инстанции или ТГО - они должны написать просто претензию. Теплоснабжающая организация обязана произвести перерасчет и снизить размер начислений.

Водночас мешканці не розуміють: чому міська влада не подбала про це питання ще в жовтні.

Ольга Розенко, жителька Одеси:

Значит, когда долги - они вывешивают, когда какие-то поборы - они вывешивают, а тут что? Нас никто не предупреждал!

В Одесі люди збираються виходити на протести. А дехто, як-от, приміром, Ольга Павлюк, планує оплачувати опалення - за старим тарифом.