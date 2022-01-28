Вибух у Запоріжжі. О четвертій ранку в одному з помешкань на другому поверсі чотириповерхівки рвонув газ. Одна людина загинула, двоє - поранені. Вибух зруйнував основні конструктивні елементи у цілому під'їзді. Пошкоджено загалом сім квартир. Через це довелося евакуювати 15 мешканців. Інші пожильці покинули помешкання самі. Людей, кому нема де зараз оселитися, тимчасово розмістять у готелі. Будинок від'єднали від води, газу та тепла. На місці вибуху ще працюють екстрені служби.

Олексій Федосов, заступник начальника оперативно-координаційного центру ГУ ДСНС України в Запорізькій області: