Во Львове произошло дорожно-транспортное происшествие с участием 4 транспортных средств, среди которых и полицейский автомобиль. Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции в регионе.

Таким образом, водитель микроавтобуса не справился с управлением и столкнулся с тремя автомобилями. Момент столкновения попал на видеорегистраторы. На улицу с односторонним движением въехал микроавтобус, перевозивший десять пассажиров.

Отмечается, что движение на участке дороги было заблокировано на три часа. По словам водителя микроавтобуса, у него отказали тормоза.

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Кроме того, на трассе Киев-Одесса произошло серьезное ДТП. В частности, к водителям обращаются с просьбой заблаговременно планировать свои маршруты, учитывая указанную информацию, движение в направлении столицы затруднено, есть пострадавшие.

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