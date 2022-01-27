В Днепре днем 27 января произошло страшное дорожно-транспортное происшествие. Водитель легковушки потерял управление и на полной скорости влетел в бетонный столб.

В результате полученных повреждений, мужчина скончался в больнице. Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС области.

Происшествие случилось на перекрестке улиц Янтарной и Калиновой в Амур-Нижнеднепровском районе. Водитель автомобиля Mitsubishi не справился с управлением и на полной скорости врезался в столб.

Удар был такой силы, что боковая часть автомобиля буквально превратилась в груду металла. В результате чего 25-летнего шофера зажало конструкциями транспортного средства.

"Сотрудники ГСЧС с помощью аварийно-спасательного оборудования деблокировали водителя. Работниками экстренной медицинской помощи пострадавший госпитализирован в Днепровскую городскую клиническую больницу №6. Предварительный диагноз – состояние клинической смерти. К сожалению, водитель легковушки погиб. Обстоятельства происшествия устанавливают сотрудники полиции", – рассказали в пресс-службе ГСЧС области.

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Кроме того, в Винницкой области в ДТП погибла 15-летняя студентка Винницкого колледжа искусств Мирослава Витер. Девушка, работавшая моделью, ехала на фотосъемку в автомобиле со своим парнем. Авария участием автомобилей Volkswagen, Geely и Renault Master произошла 13 января около 16:40 на объездной дороге Винницы.

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